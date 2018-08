सरहद पर भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते भले ही तल्ख हों। पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दोनों देशों की सेना के जवान एक-साथ नाचते नजर आए। यह घटना रूस के चेबार्कुल शहर में सैन्य अभ्यास के बाद हुए एक कार्यक्रम की है। भारतीय सैनिकों के साथ यहां पाकिस्तानी सेना के जवानों ने पंजाबी गीतों की धुन पर जमकर डांस किया। दोनों सेनाओं के कुछ अधिकारी और जवान उस दौरान स्टेज पर थिरक रहे थे, जबकि कुछ डांस फ्लोर पर एक-दूसरे के साथ ठुमके लगाते दिखे।

बता दें कि चेबार्कुल में बुधवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शांति मिशन 2018 संपन्न हुआ। एससीओ के सभी आठ सदस्य देशों के सैन्य दलों ने इसमें हिस्सा लिया। सदस्य देशों में भारत व पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, किर्गिज़स्तान, उज्बेकिस्तान, ताजीकिस्तान और कजाखस्तान के जवान कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत-पाक के जवानों के वायरल हो रहे डांस वीडियो भी इसी कार्यक्रम के दौरान के हैं। देखें कैसे भारत-पाक के जवानों ने साथ में डांस किया–

Unseen video #indianarmy and #Pakistaniarmy jawan/ officers dancing together at #SCO in #Chebarkul , #Russia pic.twitter.com/FA2kCdttiI

कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने जवानों के साथ डांस करने का वीडियो बना लिया। बुधवार (29 अगस्त) को ये डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। देखें ऐसा ही एक अन्य वीडियो, जिसमें संगीत ने भारत-पाक के जवानों को एक ही जगह पर साथ थिरकने पर मजबूर कर दिया-

रूस में हुए इस अभ्यास का मकसद सदस्य देशों के बीच आतंक विरोधी ऑपरेशन के लिए तालमेल बढ़ाना था। खास बात है कि आजादी के बाद यह पहला मौका था, जब भारत-पाकिस्तान ने किसी सैन्य अभ्यास में साथ हिस्सा लिया। देश के करीब 300 सैनिकों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। एससीओ शांति मिशन अभ्यास का आयोजन हर दो साल में होता है। शुरुआत में इसमें मध्य एशियाई देश हिस्सा लेते थे। पर पिछले साल जून में भारत व पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया।

एससीओ 2018 में एक और अनोखा दृश्य भी देखने को मिला। एक मौका ऐसा आया, जब हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के सतीश दुआ ने पाकिस्तानी सेना अधिकारी के साथ कार साझा की। देखें घटना के दौरान का वीडियो-

Very Intresting #video from #Chebarkul. @HQ_IDS_India @TheSatishDua shared car with #PakistanArmy officer. It happens only in #SCO2018 . #Pakistan image building in russia but in #Kashmir #proxywar on. pic.twitter.com/nA902Lm1F0

