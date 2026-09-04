कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग की है। आरोप है कि भारद्वाज ने पिछले महीने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति के पिता पर हमला करने की बात कथित तौर पर स्वीकार की थी। CJP के प्रवक्ता सौरव दास, सह-संयोजक आशुतोष रांका और अन्य समर्थक भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के पटेल चौक से संसद मार्ग थाने तक मार्च करते हुए पहुंचे।

सौरव दास ने कहा, ”एक नाबालिग लड़की पहले दिन से ही हमारे प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। उसके पिता संजय जी भी उसके साथ आते हैं। जब हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, तभी एक आपराधिक गिरोह के कुछ लोग हमारे प्रदर्शन में घुस आए और हिंसा करने लगे। FIR दर्ज होने के बाद भी हमने पुलिस पर दबाव बनाए रखा। हमने कहा कि यह हत्या की कोशिश थी और संबंधित धारा जोड़ी जानी चाहिए। हमने SC/ST एक्ट लगाने की भी मांग की क्योंकि वे दलित परिवार से हैं। इस मामले में जाति का भी पहलू है। लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। जब हमने पुलिस पर दबाव बनाया तो उन्होंने हमें अदालत जाने और आदेश लेने को कहा।”

करीब 50 CJP समर्थक थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि आशुतोष रांका और सौरव दास भारद्वाज की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से बातचीत कर रहे हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, ” जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हमारी साथी निशु आजाद और उनके पिताजी संजय जी के साथ मारपीट हुई और उनका सिर फोड़ा गया। खुलेआम यह घटना हुई। सौरव और हमारी टीम लगातार दिल्ली पुलिस से यह मांग करती रही कि इन गुंडों को आप अरेस्ट करिए। इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाइये लेकिन पुलिस सोती रही। अब राजधानी में हालात ऐसे हो गए हैं कि गुंडे खुलेआम यह कुबूल कर रहे हैं कि उन्होंने संजय जी का सिर फोड़ा। पूरी कोशिश थी उनको जान से मारने की। ”

आशुतोष रांका ने आगे कहा, ”आरोपी खुद कुबूल कर रहा है कि उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा और भाजपा के गुंडों की शह पर कुछ नहीं किया। आज देश के लिए, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है। जहां लोग खुलेआम कुबूल करते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने जान से मारने की कोशिश की। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हमारी पूरी टीम निशु और उनके पिता के साथ पहले दिन से खड़ी रही है और हम दिल्ली पुलिस से मांग करेंगे कि इन गुंडों को जिनहोंने खुद को सेल्फ आइडेंटिफाई किया है, उन्हें अरेस्ट किया जाए और संगीन धाराएं लगाई जाएं।”

दिल्ली पुलिस ने आरोपों को किया खारिज

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सीजेपी के 23 जून को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट की घटना की जांच में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस ने कहा कि मामले में आरोपी बनाए गए दोनों लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है।

पुलिस के मुताबिक, यह मामला जंतर-मंतर पर हुई उस घटना से जुड़ा है जिसमें हाथापाई के दौरान गाजियाबाद निवासी 38 वर्षीय संजय कुमार के सिर में चोट लग गई थी।

घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट और आरोपियों में से एक का वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए यह सफाई दी।

कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल दौरे पर RSS से जुड़े संगठन की आपत्ति, कहा- शिक्षा में राजनीतिक दखल बर्दाश्त नहीं

राजस्थान में सरकारी स्कूलों की खराब हालत को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) लगातार सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इस बीच RSS से जुड़े अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) ने संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासंघ ने CJP की गतिविधियों का विरोध करते हुए राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपने लाखों सदस्यों को सक्रिय किया है।