जिंदगी की जंग लड़ रहा मुस्लिम बीजेपी नेता, बेटा बोला- पापा ने पार्टी को 20 साल दिए, नहीं मिली कोई मदद

गंभीर रूप से बीमार चल रहे बीजेपी के मुस्लिम नेता के बेटे ने पार्टी से मदद की गुहार लगाई है। कहा है कि एम्स ने भी पिता को भर्ती करने से इन्कार कर दिया। चिकित्सकों ने लीवर ट्रांसप्लांट कराने को कहा है। मगर परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बेटे ने कहा है कि उनके पिता 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, इस नाते परिवार पार्टी नेताओं से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है।

बीजेपी नेता शहजाद खान लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। शाकिब ने कहा कि इलाज के लिए हम लोग एम्स गए थे। मगर वहा चिकित्सकों ने कोई मदद करने से इन्कार कर दिया। पिता के लीवर में इन्फेक्शन है। इस समस्या के निदान के लिए लीवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में बगैर सरकारी मदद के परिवार इलाज कराने में असमर्थ है।

My father has given 20 years to BJP, now I want the party & its leader to help us. But no help is coming from anywhere in anyway: Mohd. Shaqib Khan, Son of BJP leader Mohd. Shahzad Khan who has urged PM Narendra Modi & other BJP leaders to help his ailing father. pic.twitter.com/BF7CR8n2FE

— ANI (@ANI) March 22, 2018