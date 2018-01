दावोस में नरेंद्र मोदी के भाषण की शाहरुख खान ने जमकर की तारीफ, बोले- 20 साल में पहली बार मिला ऐसा पीएम

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण की हर जगह तारीफ हो रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पीएम मोदी ने दावोस में भारत के विजन को इतने बेहतरीन तरीके से पेश किया कि हर कोई उनका फैन हो गया। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी पीएम मोदी के भाषण के कायल हो गए। शाहरुख ने कहा कि दावोस में पीएम का भाषण सुनकर वह काफी प्रेरित हुए। उन्होंने कहा, ‘हमारे पीएम ने कहा कि हम यहां अपने लोगों का डंका बजाने आए हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन अपनी चमक खोता जा रहा है और केवल भारत ही एक मात्र ऐसी जगह बाकी है जो इसकी चमक को वापस ला सकता है। भारत बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 20 साल बाद पहली बार कोई पीएम यहां आया।’ इसके अलावा शाहरुख ने पीएम मोदी की हिंदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा भाषण देना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।

PM said 'Hum yahan apne logon ka danka bajane aaye hain'. He pointed out globalisation is losing sheen & India can become hub of bringing it back, a lot of good points. Matter of pride for all of us that for the first time in 20 yrs we have a PM coming here: Shah Rukh Khan #Davos pic.twitter.com/K4aZpldBdI

