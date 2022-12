Shahrukh Khan Deepika Padukone Pathan Controversy: साधु ने खुले आम आगजनी के ल‍िए भड़काया, कहा- ज‍िस थ‍िएटर में लगे पठान उसे फूंक दो, शाहरुख खान का फूंका पुतला

Shahrukh Khan Deepika Padukone Controversy: महंत राजू दास कहना है कि शाहरुख एक बार नहीं, बल्कि कई बार ऐसे सनातम धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं।

महंत राजू दास (Photo Source- Screengrab/ Social Media)

