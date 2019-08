भारत-पाक में तल्खी के बीच इमरान खान के सपोर्ट में शाहिद अफरीदी, LoC जाने को लेकर किया ट्वीट, ट्रोल

kashmir, Shahid Afridi: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की है कि उनके देश में हर हफ्ते 30 मिनट का कार्यक्रम कश्मीरी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए होगा। इस कार्यक्रम का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने बुधवार को कहा कि वह शुक्रवार को दोपहर 12 बजे मजार-ए-क़ायद में होंगे। इतना ही नहीं अफरीदी ने ऐलान किया कि वो प्रधानमंत्री इमरान खान के आह्वान पर शुरु हो रहे कश्मीर आवर में अपनी सहभागिता के लिए एलओसी का दौरा भी करेंगे।

अफरीदी ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा “पीएम इमरान द्वारा कश्मीरियों के समर्थन के लिए शुरू किए गए कश्मीर आवर कार्यक्रम को अपना समर्थन दें। मैं शुक्रवार दोपहर 12 बजे इसके लिए मजार-ए-काएद में उपस्थित रहूंगा। कश्मीरी भाईयों के समर्थन के लिए मेरे साथ जुड़ें। 6 सितंबर को मैं शहीदों के घर का दौरा करूंगा और जल्द ही मैं एलओसी भी जाउंगा।” अफरीदी के ये ट्वीट करते हुए वे ट्रोल होना शुरू हो गए।

Let’s respond to PM call for Kashmir Hour as a nation. I will be at Mazar e Quaid at 12 pm on Friday. Join me to express solidarity with our Kashmiri brethren.

On 6 Sep I will visit home of a Shaheed. I will soon be visiting LOC.

