CAA Protest: कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 24 मार्च को शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटा दिया गया। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है और मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जबरन प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शनस्थल से हटाया गया और तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शकारियों ने नागरिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से निर्देश भी जारी करने की मांग की है।

बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 101 दिनों से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC)के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। मंगलवार को भारी पुलिस बल तैनात की गई और प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़े। पुलिस वहां मौजूद तख्त और पोस्टर बैनर को उठा ले गई और साथ ही नोएडा-कालिंदी कुंज सड़क को भी खाली कराया।

Shaheen Bagh protestors have written a letter to the Supreme Court seeking an investigation into the alleged forcible removal and destruction of Shaheen Bagh protest site on March 24, and have sought a direction from the SC for citizens’ rights. pic.twitter.com/8mWOS4cNbL

