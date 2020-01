Shaheen Bagh Protest CAA-NRC: देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पिछले 32 दिनों से CAA और NRC के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि कोर्ट केस होने के बाद दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने की अपील कर रही है, लेकिन लोग अभी भी डटे हुए हैं। बुधवार (15 जनवरी) को यहां प्रदर्शनकारियों के लिए एक बड़ा लंगर तैयार किया गया। गौरतलब है कि 15 दिसंबर से हजारों की संख्या में लोग शाहीन बाग इलाके में जुटे हुए हैं। जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई थी, सड़क बंद होने के चलते उनको खासी दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है।

तैयार हुआ लंगर: बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों से सड़क को खाली करने की अपील की थी लेकिन इसे अनजरअदांज कर दिया। जिसके बाद आज दोपहर को यहां जब प्रदर्शन जारी था तो वॉलिंटियर्स ने लोगों के लिए लंगर तैयार किया और खिलाया। गौरतलब है कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को आदेश दिया गया था कि वह कानून के मुताबिक फैसला ले और जनहित को ध्यान में रखे।

Delhi: ‘Langar’ being prepared in #ShaheenBagh where people have been sitting on a protest for last one month against #CAA and #NRC pic.twitter.com/Qo4oUYnK4S

— ANI (@ANI) January 15, 2020