शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सड़क अवरुद्ध करने और असुविधा का कारण बनने की शिकायतों के बीच प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को स्कूली वैनों के लिए रास्ता देने का फैसला किया। उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। इसमें एक वीडियो शेयर करके एक स्कूल वैन को बैरिकेड से जाते हुए दिखाया गया है।

ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी जानकारी शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के ट्विटर हैंडल “Dear @DelhiPolice में कहा गया है कि “हमारे पास भी बच्चे हैं और उनकी स्कूलिंग और भविष्य के लिए सभी माता-पिता की चिंता को हम समझते हैं। हमारे कई बच्चे अभी भी जामिया मिलिया में हुए बवाल में लगी चोटों से उबर रहे हैं। स्कूलों को ध्यान में रखते हुए हम स्कूल वैन को पार करने की अनुमति दे रहे हैं।” हैंडल ने यह भी ट्वीट किया, “हम स्कूल वैन को कालिंदी कुंज पार्क के पास से गुजरने की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि स्कूल फिर से खुल गए हैं।”

Dear @DelhiPolice, we too have children of our own, and understand parents’ worries for their children’s schooling and futures. Many of our children are still recovering from unfair injuries sustained at JMI.

Keeping schools in mind, we are allowing school vans to cross. pic.twitter.com/j2Uz6HtzRV

— Shaheen Bagh Official (@Shaheenbaghoff1) January 21, 2020