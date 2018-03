Shaheed Diwas 2018: आजादी के 70 साल बाद भी नहीं मिला शहीद का दर्जा, शहीद सुखदेव के रिश्तेदार भड़के, बताया शर्मनाक

आज 23 मार्च के दिन ही साल 1931 में भारत के वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। पूरा देश आज के दिन भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इन वीर सपूतों को सरकार की ओर से ‘शहीद’ का दर्जा नहीं दिया जा सका है। इस पर नाराजगी जताते हुए वीर क्रांतिकारी सुखदेव के परिजनों का कहना है कि ‘भारत की आजादी के 70 सालों बाद भी उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। उन्होंने भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन सरकार ने उनके बलिदान दिवस पर एक छुट्टी को भी मंजूरी नहीं दी है!’ भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव के परिजनों की मांग है कि इन तीनों को शहीद का दर्जा दिया जाए। इसे लेकर परिजनों ने आज दिल्ली में प्रदर्शन भी किया।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर में भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट की बेंच ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि वह ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते। याचिका में कहा गया था कि आजादी की लड़ाई में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देना बेहद जरुरी है, ये उनका कानूनी अधिकार है। इस तरह से हम उन शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी जाहिर कर पाएंगे।

Been 70 years since India got independent & they’ve still not got the status of ‘National Martyr’. What can be more shameful than this? They sacrificed their lives for India & govt hasn’t even sanctioned a day’s leave to commemorate that: Relative of Sukhdev Thapar #ShaheedDiwas pic.twitter.com/K8h1RxozOi

