पिछले दिनों एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हुए पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी को डॉमिनिका में पकड़ा गया। हालांकि डॉमिनिका की एक अदालत ने मेहुल चौकसी को भारत भेजने से मना कर दिया है। इसी बीच मेहुल चौकसी के मुंबई स्थित घर की एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में सरकारी एजेंसियों और पुलिस के द्वारा चस्पा किए गए नोटिस की वजह से भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी के घर के दरवाजे के बाहर नोटिस का ढेर लग गया है।

मुंबई के वालकेश्वर में गोकुल अपार्टमेंट की 9वीं और 10वीं मंजिल स्थित मेहुल चौकसी के घर पर इन दिनों ताला लगा हुआ है। लेकिन उसके घर के दरवाजे और दीवारों पर सिर्फ सरकारी नोटिस ही दिखाई देते हैं। इनमें से अधिकांश नोटिस सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई अन्य बैंकों के हैं। दीवारों और दरवाजों के अलावा भी कई सारे नोटिस और समन जमीन पर बिखड़े हुए हैं। ये सारे नोटिस साल 2019 से लेकर 2021 के बीच के हैं।

Maharashtra: Several notices from various banks, courts, and enforcement agencies pasted on the entrance to the residence of fugitive businessman Mehul Choksi, in Mumbai. The notices date from 2019 to 2021. pic.twitter.com/yRRGaB5GOm

— ANI (@ANI) May 29, 2021