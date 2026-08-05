जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। वहीं, सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने बुधवार को प्रदर्शन किया और इसका विशेष दर्जा बहाल करने की मांग की। वहीं, दूसरी ओर इस अवसर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली जिसमें ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, “सात साल पहले, इसी दिन, अनुच्छेद 370 और 35(ए) इतिहास बन गए, जिससे जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। तब से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया है। बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। चाहे महिलाएं हों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय, दशकों तक जिन लोगों को उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन्हें भारत के संविधान के पूर्ण अनुप्रयोग के कारण सशक्त बनाया गया है।”

#WATCH | Srinagar, J&K: BJP leader Aijaz Hussain says, "Today marks the anniversary of the abrogation of Article 370, and we wish to express our gratitude to the Prime Minister. We are thankful for the transformation witnessed in Jammu & Kashmir and for the end of dynastic… https://t.co/FoFOVVYdk4 pic.twitter.com/fJdwdAuwf2 — ANI (@ANI) August 5, 2026

पीएम ने आगे लिखा, “इस वर्ष 5 अगस्त का दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष हमारा देश डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। दशकों पहले उन्होंने जो कल्पना की थी, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। हम जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें हासिल करने और एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिले।”

भाजपा नेताओं ने निकली बाइक रैली

बाइक रैली में भाजपा नेता एजाज हुसैन ने कहा, “आज अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की वर्षगांठ है और हम प्रधानमंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर में आए बदलाव और वंशवादी शासन के अंत के लिए हम आभारी हैं। जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को अब देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों के समान सम्मान और लाभ प्राप्त होते हैं।”

पीडीपी का प्रदर्शन

पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, “हम कोई कानून तोड़ना नहीं चाहते लेकिन देखिए कल पुलिस ने हमारे साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को याद दिलाना चाहती हूं कि सात साल पहले हमसे जो अधिकार छीन लिए गए थे, उनके लिए हम लड़ेंगे। हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, फिर भी आप हमें वह अधिकार भी नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ बदसलूकी और दुर्व्यवहार किया गया; हमारे फोन छीन लिए गए। हम कुछ भी गैरकानूनी नहीं कर रहे हैं।”

पीडीपी नेता ने आगे कहा, “हम वह सब वापस पाना चाहते हैं जो हमारे लोगों ने 5 अगस्त, 2019 को खो दिया था। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा झंडा, कानून और संविधान बहाल हो। आज हम अनुच्छेद 370 के संबंध में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर को प्रभावी रूप से एक विशाल खुली जेल में बदल दिया गया है।”

मंत्री सकीना इटू के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता, विधायक और कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय पर एकत्र हुए और उन्होंने विरोध मार्च निकाला। अनुच्छेद 370 और विशेष दर्जे के समर्थन में तख्तियां थामे प्रदर्शनकारियों ने पार्टी कार्यालय परिसर से बाहर मार्च निकालने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी।

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