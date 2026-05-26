Twisha Sharma Bhopal Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स में त्विषा शर्मा की मौत का मामला और ज्यादा पेचीदा हो चुका है। एसआईटी ने मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन को फिर से रीक्रिएट किया है। वहीं, त्विषा के पति समर सिंह से भी करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई है।

समर ने एसआईटी को पूछताछ के दौरान बताया कि त्विषा का गर्भपात हो गया था और उसी वजह से वह परेशान थी। जब पुलिस ने समर से उसकी गुमशुदगी को लेकर सवाल पूछा, तो उसने गुमराह करने की कोशिश की। उसने यहां तक दावा किया कि उसने त्विषा को 7 लाख रुपये दिए थे।

SIT की बड़ी कार्रवाई

फिलहाल एसआईटी ने समर के लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासपोर्ट, आधार कार्ड और दूसरे कई अहम दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में त्विषा मामले में गहन सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। अदालत ने दोनों पक्षों से अपील की कि मीडिया में बयानबाजी करने के बजाय जांच एजेंसी के सामने ही अपनी बातें रखें।

सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस प्रकार की घटनाएं परिवारों को गहरा सदमा देती हैं, लेकिन अदालत को तय प्रक्रिया के तहत चलना होता है और भावनाओं से ऊपर उठकर निष्पक्ष जांच के जरिए सच सामने लाना चाहिए।

परिवार का क्या आरोप है?

फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। त्विषा के परिवार का आरोप है कि शुरुआती जांच के दौरान कई पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया। परिवार का दावा है कि त्विषा के शरीर पर चोट के निशान थे, खासकर बाएं हाथ पर, लेकिन पुलिस ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसी वजह से त्विषा का दो बार पोस्टमार्टम भी हुआ। अभी के लिए 12 दिन बाद त्विषा का अंतिम संस्कार हो चुका है और परिवार को सीबीआई से न्याय की उम्मीद है।

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