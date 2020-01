दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के सात नागरिकों के पास से 177 हेरोइन के कैप्सूल बरामद हुए। इनकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई गई हैं। ये लोग कैप्सूल को पेट में छिपाकर रखे थे। संदेह होने पर पुलिस ने स्कैनिंग कराई तो उसमें कैप्सूल साफ दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक ये अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह के सदस्य हैं। इस काम को करने के बदले इन्हें कई लाख रुपए मिलते है। पुलिस ने बताया कि ये ड्रग तस्कर अक्सर दिल्ली आते हैं और ड्रग्स की तस्करी करते हैं।

सबके पेट में 20 से 40 कैपसूल थी : पुलिस ने बताया कि इन सबके पेट में 20 से 40 कैपसूल थी। सातों के पेट से कुल 177 कैपसूल बरामद की गई हैं। इनके पेट से ड्रग्स को बाहर निकालने के लिए इन्हें 10 दर्जन केले खिलाए गए। इनको रिसीव करने आए दो अन्य लोग भी पकड़े गए हैं। वे दोनों भारत के ही हैं। ये लोग यहां पर इनकी मदद करते हैं।

Narcotics Control Bureau: Afghan nationals arrested & 1.623 Kgs of heroin seized after an international drug syndicate was busted. Of the arrested, 7 were intercepted on arrival in Delhi & were taken for medical test that confirmed presence of foreign entities in their stomach. pic.twitter.com/5wDHepR7lt

— ANI (@ANI) January 12, 2020