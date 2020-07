प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को BJP के ‘Seva Hi Sangathan’ कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान भोजपुरी में अपनी बात की शुरुआत की और कहा कि कोरोना पर जिन लोगों ने दावा किया था कि संक्रमण देश के पूर्वी हिस्सों में बुरी तरह फैलेगा उन्हें आप लोगों ने गलत साबित कर दिखाया। उन्होंने कहा- बिहार के सब भाजपा कार्यकर्ता और साथी लोग अभिनंदन के पात्र बानी जा (बने हैं)। काफी लोग कहत रहे कि पूर्वी भारत में बहुत गरीबी बा। ओहिजा कोरोना ज्यादा फैली। लेकिन रहुआ लोगिन सबका गलत साबित कर देइ।

बकौल मोदी, “कोविड-19 संकट के बीच इतने लंबे समय तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया राष्ट्रव्यापी कल्याण कार्य इतिहास का सबसे बड़ा ‘सेवा यज्ञ’ है। भाजपा के लिये सत्ता लोगों की सेवा का माध्यम है।”

वह आगे बोले- कोविड-19 महामारी के दौरान भाजपा कार्यकर्ता जोखिम उठाकर राहत कार्यों में लगे हैं, कुछ ने तो अपनी जान तक गंवा दी। भाजपा ने समाज के वंचित तथा गरीब वर्गों के सशक्तिकरण के लिये कार्य किया है। पार्टी के 53 दलित, 43 आदिवासी और 113 से अधिक ओबीसी सांसद हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए देश सबसे पहले है और बाकी सब इसके बाद है। राष्ट्रवाद हमारे मूल्यों में समाहित है।

#WATCH “Many people were saying that COVID-19 will spread faster in eastern parts of the country due to high temperatures. But you all have proved it wrong,” says PM Modi in Bhojpuri after reviewing relief works by Bihar BJP during lockdown pic.twitter.com/OaNrtQNRmx

