Priyanka Kakkar Joins Congress: आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि मैंने देखा कि राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। उन्होंने हमें और बाकी सभी को इस मुद्दे के बारे में जागरूक किया है।

प्रियंका कक्कड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा, “अगर कोई ऐसा नेता है जो अपने विचारों को आगे बढ़ाने से नहीं डरता, तो वह राहुल गांधी हैं। मैंने देखा है कि वह अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने कैमरों के सामने कभी आंसू नहीं बहाए। आज वह इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया। वह बहुत मजबूत इरादों वाले हैं। मैंने देखा है कि उन्हें कैसे नीचा दिखाया गया और उन्हें गिराने के लिए कैसे पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस डटे रहे। उनकी सच्चाई ही उनकी आत्मा है। मैंने देखा कि इस पार्टी में भी एक आत्मा है, जो मुझे दूसरी पार्टियों में नहीं दिखी।”

आम आदमी पार्टी पर प्रियंका कक्कड़ ने बोला हमला

प्रियंका कक्कड़ ने आगे कहा, “मैं यह अपने निजी अनुभव से कह रही हूं। एक समय था जब कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी न तो बंगला लेगी और न ही गाड़ी। लेकिन बाद में, निजी यात्राओं के लिए हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल होने लगा और मैं ऐसी चीजों का बचाव नहीं कर सकती थी जिनका बचाव करना मुश्किल था। मैंने तब एक लक्ष्मण रेखा खींच ली जब मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी, जिसने कभी बहुत काबिल और समझदार लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था, उन्हें अपने साथ बनाए रखने में नाकाम रही।”

VIDEO | Delhi: AAP national spokesperson Priyanka Kakkar joins Congress, says, "If there is one leader who is not afraid to promote his ideas, it is Rahul Gandhi. I observed that he is the only leader who has not shed tears for the cameras. He is the only leader today who has not… pic.twitter.com/UH5ZVljfD1 — Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2026

राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियान चलाया

प्रियंका कक्कड़ ने कहा, “अब किन लोगों को लाया जा रहा है? राजस्थान से ऐसे नए लोगों को लाया जा रहा है जिन्होंने बूथ लेवल पर भी काम नहीं किया है और उन्हें पंजाब में सीनियर पद दिए जा रहे हैं, साथ ही बंगले और गाड़ियां भी। मैं कब तक ऐसी चीजों का बचाव कर सकती हूं जिनका बचाव करना मुश्किल है? मैंने यह भी देखा कि राहुल गांधी ने गद्दार ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। उन्होंने हमें और बाकी सभी को इस मुद्दे के बारे में जागरूक किया है। हमें जनता को यह बताना होगा कि कैसे, उनके अनुसार, ज्ञानेश कुमार हमारा एकमात्र वोटिंग का अधिकार छीनकर पीएम मोदी के खाते में डाल रहे हैं। इसे रोकना होगा। इसलिए, हमें अब एक साथ आकर कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए और ‘आइडिया ऑफ इंडिया’ (भारत की सोच) को जिंदा रखने की राहुल गांधी की सच्ची लड़ाई में उनका साथ देना चाहिए।”

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मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आदिवासी बच्चों की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इसी सिलसिले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को बालाघाट के जगला गांव पहुंचे और मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार समेत आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…