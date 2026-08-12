दिल्ली मेट्रो की ‘येलो लाइन’ पर बुधवार को एक यात्री के सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन पर पटरी पर कूद जाने के बाद ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। डीएमआरसी ने ट्वीट कर बताया कि अन्य सभी लाइनों पर मेट्रो सर्विस सामान्य रूप से चालू है। हालांकि, इस घटना के कुछ समय बाद ही येलो लाइन पर भी मेट्रो संचालन सामान्य हो गया।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों को इस मार्ग पर सेवाएं बाधित होने की जानकारी देते हुए एक सूचना जारी की। डीएमआरसी ने कहा, ”सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री के पटरी पर होने के कारण येलो लाइन पर ट्रेन सेवाओं में देरी हुई।” मेट्रो संचालक ने यात्रियों को बताया कि अन्य सभी लाइनों पर ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं।

Service Update



Delay in train services on Yellow line due to a passenger on track at Seva Teerth metro station.



Normal services on all other lines. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 12, 2026

दिल्ली मेट्रो में दो साल के दौरान 20 हजार वस्तुएं खोने की सूचना

दिल्ली मेट्रो ट्रेन में लंच बॉक्स या पानी की बोतल भूल जाना छोटी सी गलती लग सकती है लेकिन हर साल ऐसी हजारों चीजें खोने की सूचना मिलती है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में मेट्रो के खोया-पाया प्रकोष्ठ को ऐसी करीब 20,000 सूचनाएं मिलीं। डीएमआरसी के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पिछले दो वर्ष में 19,491 सामान खोने की सूचना मिली, जिनमें से करीब 70 प्रतिशत सामान उनके मालिकों को सफलतापूर्वक वापस कर दिए गए।

सबसे ज्यादा खोने वाली चीजें

अधिकारी के अनुसार, खोए हुए सामान से जुड़े ज्यादातर मामले मेट्रो स्टेशनों पर दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यात्री अपना सामान उस स्टेशन से ले सकते हैं, जहां वह मिला हो या कश्मीरी गेट स्थित खोया-पाया कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि सबसे ज्यादा खोने वाली चीजों में लंच बॉक्स, पानी की बोतलें, छाते, ईयरबड्स, कलाई घड़ियां और पिट्ठू बैग शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि यात्री किसी भी मेट्रो स्टेशन पर अपने खोए हुए सामान की सूचना दे सकते हैं, इसके बाद संबंधित कॉरिडोर पर चलने वाली ट्रेनों और स्टेशनों पर ट्रेन रेडियो सिस्टम के जरिए घोषणा की जा सकती है। सोना, चांदी, गहने और अन्य कीमती सामान को डीएमआरसी 48 घंटे तक स्टेशन पर रखता है, इसके बाद उन्हें कश्मीरी गेट स्थित खोया-पाया कार्यालय भेज दिया जाता है। उन्होंने बताया कि लावारिस नकदी सात दिनों के बाद डीएमआरसी के खाते में जमा कर दी जाती है।