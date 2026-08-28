राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ हाल में सामने आए आरोपों पर राज्य के तीन वकील संगठनों ने ‘गंभीर चिंता’ जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी पद के कथित दुरुपयोग की वे ‘कड़ी निंदा’ करते हैं और इस मामले को ‘बेहद गंभीरता’ से लिया जाना चाहिए।

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन-जयपुर, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन-जोधपुर और राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन- जोधपुर ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पदाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए सामने आए हालिया घटनाक्रमों को लेकर वे ‘गंभीर रूप से चिंतित’ हैं।

इससे पहले इसी महीने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को तीन पत्र लिखे थे। इनमें उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का किसी अन्य हाईकोर्ट में तबादला करने और राजस्थान हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग की थी।

न्यायमूर्ति मेहता ने न्यायमूर्ति शर्मा पर ‘शक्तियों के दुरुपयोग’ का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें ‘कई शिकायतें’ मिली हैं जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की ‘ईमानदारी/निष्ठा’ पर संदेह पैदा करती हैं।

संगठनों ने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने संस्थागत जांच का अनुरोध किया है। चूंकि यह मामला बेहद गंभीर है और न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा तथा स्वतंत्रता से जुड़ा है इसलिए कानूनी समुदाय इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता में है।”

उन्होंने कहा, ”हम न्यायपालिका के भीतर किसी भी पद, कार्यालय या संस्थागत व्यवस्था के कथित दुरुपयोग की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं… कोई भी ऐसी घटना, आचरण या परिस्थिति जो न्यायपालिका की निष्पक्षता, गरिमा या विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हो, उसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए।”

गुरुवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि तीनों वकील संगठनों के सभी पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक दो दिन के भीतर बुलाई जाएगी। इस बैठक में मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और इसके बाद आगे की रणनीति और अगले कदम पर फैसला लिया जाएगा।

‘जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए’

वकील संगठनों ने कहा, ”हम माननीय न्यायपालिका से विनम्र अपेक्षा करते हैं कि इस पूरे मामले में संस्थागत गरिमा, स्वतंत्रता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।”

इससे पहले दिसंबर 2025 और अप्रैल में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर ने हाईकोर्ट में स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। दिसंबर में एसोसिएशन ने कहा था कि बेंच और बार के बीच संबंध खराब हो रहे हैं और स्थायी मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति अक्सर प्रशासनिक शून्य पैदा करती है या जैसा कि वर्तमान में देखने को मिल रहा है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों के अतिक्रमण की स्थिति पैदा करती है।

अप्रैल में एसोसिएशन ने CJI से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का राजस्थान से बाहर तबादला करने का अनुरोध किया था ताकि ”बार और बेंच के बीच सामंजस्य बनाए रखा जा सके।”

एसोसिएशन ने कहा था, ”संवाद की कमी और वकीलों के साथ व्यवहार के कारण बार और बेंच के बीच लगातार असहमति और टकराव की स्थिति पैदा हो रही है।” इस बीच, जोधपुर के दोनों वकील संगठनों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि शहर स्थित प्रधान पीठ में न्यायाधीशों की संख्या उचित रूप से बढ़ाई जाए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि यह लगातार चली आ रही परंपरा, प्रथा और संस्थागत इतिहास रहा है कि जोधपुर में न्यायाधीशों की संख्या ”आमतौर पर जयपुर पीठ की तुलना में अधिक रही है।”

उन्होंने कहा कि कई मौकों पर दोनों संगठनों ने जोधपुर में स्थायी रूप से बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है, ”मुकदमों की भारी संख्या, लंबित मामलों के बढ़ते बोझ और प्रधान पीठ की लगातार बढ़ती संस्थागत जिम्मेदारियों को देखते हुए।”

अपने पत्रों के बावजूद जयपुर पीठ में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा, ”इसलिए बार के सदस्यों के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है कि जोधपुर में स्थायी पीठ को मजबूत करने के बार-बार किए गए अनुरोधों के बावजूद माननीय न्यायमूर्ति फरजंद अली और माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा को हाल ही में अगले आदेश तक जयपुर पीठ में स्थायी रूप से बैठने के लिए नामित किया गया है।”

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लेकर बार के सदस्यों में काफी चिंता पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब प्रधान पीठ पहले से ही लंबित मामलों के भारी बोझ का सामना कर रही है और दोनों एसोसिएशन लगातार जोधपुर में न्यायिक क्षमता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रधान पीठ में न्यायाधीशों की स्थायी संख्या बढ़ाने के बजाय कम किया जाना बार की वैध संस्थागत अपेक्षा के विपरीत लगता है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से पांच मांगें

इस संदर्भ में दोनों वकील संगठनों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के सामने पांच मांगें रखी हैं। इनमें दोनों न्यायाधीशों की मौजूदा व्यवस्था पर फिर से विचार करने, जोधपुर स्थित प्रधान पीठ और जयपुर पीठ के बीच स्थापित संस्थागत संतुलन बहाल करने और बनाए रखने की मांग शामिल है। संगठनों ने कहा कि परंपरा के मुताबिक जोधपुर की प्रधान पीठ में स्थायी रूप से बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या जयपुर पीठ की तुलना में उचित रूप से अधिक रहनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जोधपुर में स्थायी न्यायिक क्षमता बढ़ाने पर भी विचार करने का अनुरोध किया है।

दोनों संगठनों ने कहा, ”दोनों एसोसिएशन इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि रोस्टर, बैठने की व्यवस्था और माननीय न्यायाधीशों की तैनाती से जुड़े मामले माननीय मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए यह अभ्यावेदन उस संवैधानिक अधिकार का पूरा सम्मान करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, ”फिर भी, न्याय व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा होने के नाते बार को यह अधिकार है कि वह प्रधान पीठ में सामने आ रही व्यावहारिक और संस्थागत कठिनाइयों को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रख सके।”

जस्टिस संदीप मेहता-एसपी शर्मा विवाद: CJI सूर्यकांत ने ‘दोनों पक्षों’ से मांगा जवाब

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता और राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसपी शर्मा से जुड़े मामले में ‘दोनों पक्षों’ से जवाब मांगा है। जस्टिस मेहता ने CJI को पत्र लिखकर जस्टिस शर्मा का तबादला करने और किसी अन्य हाई कोर्ट के स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अनुरोध किया था। अपने पत्रों में जस्टिस मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के कामकाज में ‘गंभीर कुप्रशासन’ (gross maladministration), प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग और पक्षपात के आरोप लगाए थे।