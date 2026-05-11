Sujit Bose Arrested: प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता सुजीत बोस को कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सुजीत बोस ईडी के सामने पेश हुए थे। करीब दस घंटे की पूछताछ के बाद बोस को गिरफ्तार किया गया।

केंद्रीय एजेंसी ने अपने बयान में कहा, “पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुजीत बोस को आज (11.05.2026) नगरपालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।” ईडी ने आगे आरोप लगाया कि जांचकर्ताओं को पूर्व मंत्री से जुड़े बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा मिली। सुजीत बोस राज्य की कई नगरपालिकाओं में अवैध नियुक्तियों और बड़े वित्तीय लेन-देन के सिलसिले में लंबे समय से ईडी की निगरानी में थे। हालांकि वे 1 मई को ईडी के सामने पेश हुए थे, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद यह उनकी पहली पेशी थी।

ईडी ने ली थी तलाशी

गौरतलब है कि इस मामले की जांच में ईडी के अधिकारियों ने पहले सुजीत बोस के लेकटाउन स्थित घर, ऑफिस और उनके ढाबे की तलाशी ली थी। सोमवार को जांचकर्ताओं ने वहां से बरामद कई डिजिटल डाक्यूमेंट और हार्ड ड्राइव की जानकारी के आधार पर उनसे पूछताछ की। हालांकि, सुजीत बोस गिरफ्तारी से पहले तक खुद को निर्दोष बताते रहे। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई द्वारा इसी मामले में दायर आरोपपत्र में उनका नाम नहीं है।

ईडी मंगलवार को उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी और उनकी हिरासत के लिए आवेदन करेगी। माना जा रहा है कि दक्षिण दमदम और बिधाननगर के आसपास के इलाकों में अपना दबदबा रखने वाले सुजीत बोस का पतन राज्य के राजनीतिक समीकरण में बड़ा बदलाव ला सकता है।

कौन हैं सुजीत बोस?

1 दिसंबर 1962 को जन्मे सुजीत बोस सालों से तृणमूल कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। उन्होंने 2011 से बिधाननगर विधानसभा सीट कई बार जीती है और 2021 में उन्हें राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने लंबे कद और क्षेत्र में मजबूत स्थानीय प्रभाव के लिए जाने जाने वाले सुजीत बोस उत्तर 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं।

सीएम शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए 6 बड़े फैसले

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को हावड़ा के नाबन्ना में अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग की, जिसमें उन्होंने छह बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। शुभेंदु कैबिनेट में अभी तक केवल पाँच मंत्री शामिल हैं जिन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ ही पद की शपथ ली थी। कैबिनेट बैठक में सीएम शुभेंदु के अलावा मंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, निशिथ प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुडू शामिल थे। पढ़ें पूरी खबर…