फिल्म पद्मावत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे पूरे देश में रिलीज करने का आदेश दिया है। कोर्ट में फिल्म पद्मावत की ओर से यह केस जाने-माने वकील हरीश साल्वे लड़ रहे हैं। ऐसे में खबर मिली है कि हरीश साल्वे को धमकी मिली है। एएनआई की मुताबिक हरीश साल्वे को उनके ऑफिस में फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके तुरंत बाद पद्मावत पर बैन को लेकर आंदोलन कर रहे करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कल्वी ने सफाई देते हुए बयान जारी किया है कि हर बात को लेकर उनके लोगों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नही हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिल्म जिस दिन रिलीज हो उस दिन राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकारों की जिम्मेदारी है। कोर्ट में वकील साल्वे ने कहा था कि फिल्म की रिलीजिंग पर राज्य सरकारों द्वारा बैन करना सिनेमैटोग्राफी एक्ट के तहत संघीय ढांचे को तबाह करना है। राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह इसे बैन कर सकते हैं।

Delhi police registers FIR against unknown person for giving life threat to senior advocate Harish Salve. #Padmaavat

— ANI (@ANI) January 19, 2018