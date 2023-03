वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का निधन, 78 साल की उम्र में गुरुग्राम के अस्पताल में ली अंतिम सांस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का निधन नहाते समय गिरने से हुआ है। वह एक राजनीतिक विश्लेषक थे।

वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का 78 साल की उम्र में निधन (फोटो- फेसबुक/Ved Pratap Vaidik)

भारत के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का मंगलवार (14 मार्च, 2023) को निधन हो गया। वे 78 साल के थे। उनका निधन गुरुग्राम में हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह नहाते समय बाथरूम में गिर गए थे। इसके बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह एक राजनीतिक विश्लेषक थे। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई के हिंदी उपक्रम भाषा की स्थापना की थी और वह उसके पहले संपादक भी थे। इसके अलावा, वह टाइम्स ग्रुप के नवभारत टाइम्स से भी जुड़े रहे।

