अशोक लवासा को क्यों नहीं बनने दिया गया CEC? वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने पूछा तो हो गए ट्रोल

अपने ट्वीट्स को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं। ऐसा ही कुछ बुधवार को भी हुआ जब सरदेसाई ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को लेकर एक ट्वीट किया और उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) का उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सवाल खड़े किए।

लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग में लवासा का कार्यकाल अक्टूबर 2022 तक था। ऐसे में अगर लवासा चुनाव आयुक्त के रूप में बने रहते तो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद तक पहुंच सकते थे। इसपर सरदेसाई ने ट्वीट कर लिखा ” चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा नेतृत्व के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन पर असहमति जताई थी, वे अब मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होंगे। उन्हें एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या किसी को पता है ऐसा क्यों किया गया।”

राजदीप के इस ट्वीट पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए उन्हें जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा “क्या आपकी पत्रकारिता सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की ही है? खबर जैसी है आप वैसी ही नहीं दिखा सकते बिना अपने व्यक्तिगत हितों को शामिल किए। देश के ऊपर कर्ज़ था जिसपर आप ने कुछ नहीं बोला। न्यूज़ रिपोर्ट करिए व्युज नहीं।” एक ने लिखा “इस्स बार अप 400 पार करा कर हो मानोगे।” एक ने लिखा “क्या आप जासूस बनने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार हो पत्रकार ही रहो।”

So election commissioner Ashok Lavasa who put up dissenting notes on code of conduct violations against the BJP leadership in 2019 general elections will not be chief election commissioner after all. Being sent to the ADB as vice president.. any guesses why?

