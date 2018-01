पत्रकार ने शेयर की मनोज तिवारी की मौजूदगी में तिरंगे पर बैठे भाजपाई की फोटो, भिड़ गए भाजपा-कांग्रेस समर्थक

वरिष्‍ठ पत्रकार और टीवी एंकर अभिसार शर्मा ने टि्वटर पर ऐसी तस्‍वीरें शेयर कर दीं कि भाजपा और कांग्रेस समर्थक सोशल नेटवर्किंग साइट पर भिड़ गए। अभिसार की एक तस्‍वीर में सांसद और दिल्‍ली भाजपा के अध्‍यक्ष मनोज तिवारी की मौजूदगी में उनके समर्थक तिरंगे पर बैठे हैं। दूसरी तस्‍वीर में कासगंज हिंसा में मारे गए चंदन गुप्‍ता की याद में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाजपा नेता हंस रहे हैं। इसके साथ अभिसार ने ट्वीट किया, ‘इन दो तस्‍वीरों में न तिरंगे की तौहीन है न दिवंगत चंदन गुप्‍ता की आत्‍मा की। क्‍यों मित्रों?’ उनका ट्वीट सामने आते ही भाजपा और कांग्रेस समर्थकों की ओर से तीखी टिप्‍पणियां होने लगीं। विवेक मरोठी ने कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया का एक फुटेज पोस्‍ट कर पूछा, ‘सरजी इसमें तो आपको तिरंगे का बहुत आदर दिख रहा है।’ इस वीडियो में सिद्धारमैया कुछ खाने के बाद तिरंगे से मुंह पोछते दिख रहे हैं। शहनवाज हनफी ने तो कांग्रेस के चिह्न पर ही सवाल उठा दिया। उन्‍होंने तिरंगे में चक्र के स्‍थान पर पंजे का निशान वाला फोटो पोस्‍ट कर लिखा, ‘इस लोगो के बारे में आपका क्‍या खयाल है? यह तिरंगा है या कुछ दूसरी चीज?’ अभिषेक यादव ने ट्वीट किया, ‘सर जी कई दशकों तक तिरंगे का अपमान करने वाले आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।’

What do u think of this logo??is this tiranga or something else?? pic.twitter.com/tt8tGBb1jT

— Shahnawaz Hanfi (@shanhanfi) January 30, 2018