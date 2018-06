कांग्रेस को झटका, एक ही दिन दो बड़े नेताओं का निधन

शनिवार (9 जून) का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए शोक की लहर लेकर आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललितेश्वर प्रसाद शाही और गोवा के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शांताराम नाइक का निधन हो गया। एलपी शाही ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली तो पूर्व राज्यसभा सांसद शांताराम नाइक का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गोवा प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अल्टिन्हो गोम्स ने मीडिया को बताया कि दिग्गज कांग्रेसी नेता को बेचैनी की शिकायत के बाद मडगांव स्थित उनके आवास से एक निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां सुबह के करीब सात बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोनों कांग्रेसी नेताओं के निधन पर कांग्रेस पार्टी समेत पूरे राजनीतिक गलियारे से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोनों नेताओं के दुनिया से अलविदा कहने पर ट्विटर के माध्यम से शोक संवेदना जताई और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

एलपी शाही के निधन पर राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, ”स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीडब्ल्यूसी के सदस्य श्री एलपी शाही का नुकसान कांग्रेस पार्टी में हम सभी ने महसूस किया है। मेरे विचार और प्रार्थना दुःख के समय में उनके परिवार के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।” सांसद शांताराम नाइक के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट में लिखा, ”गोवा कांग्रेस के पूर्व चीफ, सांसद और सीनियर कांग्रेस नेता शांताराम नाइक के निधन के बारे में सुनकर मुझे दुख है, जिन्होंने गोवा के राज्य के लिए लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुःख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। उनकी आत्मा को शांति मिले।”

The loss of Shri L P Shahi, freedom fighter, former Union Minister & CWC Member will be felt by all of us in the Congress Party. My thoughts and prayers are with his family in their time of grief. May his soul rest in peace.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 9, 2018