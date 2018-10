बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार (3 अक्टूबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। मायावती ने दिग्विजय को संघ का एजेंट बताते हुए कांग्रेस पर बसपा को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। मायावती के इन तल्ख आरोपों पर अब दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है।

दिग्विजय सिंह ने कहा, ” मैं ये बात पहले ही साफ कर चुका हूं कि मैं मायावती जी का बहुत सम्मान करता हूं और वह भी कांग्रेस-बसपा गठजोड़ की प्रबल समर्थक रही हैंं। लेकिन छत्तीसगढ़ में, गठबंधन की बात चल रही थी लेकिन वह उसमें शामिल नहीं हुईं। वहीं मध्य प्रदेश में भी गठबंधन की बात चल रही थी, उन्होंने 22 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए थे।”

I’ve already made it clear that I respect Mayawati ji&has been in favour of Congress-BSP alliance from beginning. In Chhattisgarh, there were talks for alliance but she didn’t go for it. In MP too there were talks of alliance, she declared 22 candidates: Digvijaya Singh, Congress pic.twitter.com/1K6ggE0bf3

