वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के उस बयान पर हैरानी जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में ऑक्सीजन और टीकों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस नेता ने जनता से अपील की कि वे ऐसी सरकार के खिलाफ “विद्रोह” कर दे, जो उन्हें “मुर्ख मान रही है।”

उन्होंने ट्वीटर पर कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का “ऑक्सीजन या टीके या रेमडेसिविर की कहीं कोई कमी नहीं है” वाला बयान हैरान करने वाला है। कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान भी चकित करने वाला लगा, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि “यूपी में टीकों की कोई कमी नहीं है।” उन्होंने कहा कि सरकार के बयान से ऐसा लग रहा है जैसे वह जनता को मुर्ख समझ रही है और उसे लगता है कि वह जो भी कहेगी, जनता उसे मान लेगी।

People must revolt against a government that is assuming all the people of India are fools

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 28, 2021