‘सीमा को वापस नहीं भेजा पाकिस्तान तो होगा 26/11 जैसा आतंकी हमला’, मुंबई पुलिस को मिली धमकी

ये धमकी वाट्स ऐप मैसेज के फॉर्म में भेजी गई है। उसमें लिखा है कि अगर सीमा हैदर वापस नहीं लौटी, भारत बर्बाद हो जाएगा।

सीमा हैदर वाला विवाद

पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर को लेकर सोशल मीडिया की दुनिया पर अटकलों का बाजार गर्म चल रहा है। अभी विवाद इस बात पर है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाए या नहीं। खुद सीमा अब भारत में रहना चाहती हैं, लेकिन जांच एजेंसियां अभी सिर्फ अपनी जांच पूरी करने पर जोर दे रही है। इस बीच सीमा को लेकर ही मुंबई पुलिस को एक बड़ी धमकी दी गई है। किसने दी मुंबई पुलिस को धमकी? ये धमकी वाट्स ऐप मैसेज के फॉर्म में भेजी गई है। उसमें लिखा है कि अगर सीमा हैदर वापस नहीं लौटी, भारत बर्बाद हो जाएगा। 26/11 जैसे एक और हमले की तैयारी कर लो। उत्तर प्रदेश की सरकार उस हमले के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। अभी के लिए मुंबई पुलिस ने यूपी को इस धमकी की जानकारी दे दी है, सचेत रहने के लिए कहा गया है। कोई शिकायत तो दर्ज नहीं हुई है, लेकिन खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। Also Read पाकिस्तान से भारत आई सीमा ने लाइव शो में कहा- तलाक, तलाक तलाक; ऐसा था शौहर हैदर का रिएक्शन धमकी को नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकते? चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सीमा के प्यार का हर्जाना पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओ को भुगतना पड़ सकता है।पाकिस्तान के एक डकैत उमर शार ने कहा है कि अगर सीमा का मुद्दा हल नहीं हुआ तो मंदिरों पर हमला किया जाएगा। अब भारत में ये मामला अभी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में अभी तक ज्यादा चर्चा शुरू नहीं हुई है। लेकिन मामला क्योंकि यूपी का है, ऐसे में सीएम योगी से सीमा की गुहार ने मामले को लाइमलाइट में तो ला दिया है। सीमा भारत की नागरिकता चाहती हैं, खुद को हिंदू बनाकर यहीं पर बसना चाहती हैं। सीमा ने दिया तलाक, पति को नहीं स्वीकार वैसे कुछ दिन पहले गुलाम हैदर और सीमा हैदर एक साथ एक निजी चैनल की डिबेट में शामिल हुए थे। इस दौरान सीमा हैदर ने कहा, ‘मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूं, नहीं मानते तो अब मैं कहती हूं कि मैं तुम्हें तलाक देती हूं, तलाक देती हूं, तलाक देती हूं। तुम मेरी जान छोड़ दो, अपनी जिन्दगी में खुश रहो।’ इस पर गुलाम हैदर ने कहा कि ऐसे तलाक मायने नहीं रखते हैं। यानी कि ये विवाद अभी शांत नहीं पड़ने वाला है और आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा बवाल देखने को मिल सकता है।

