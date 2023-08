पहले फिल्म साइन की… अब पॉलिटिक्स की बारी, सीमा हैदर को मिला चुनाव लड़ने का ऑफर, इस पार्टी में हो सकती हैं शामिल

जल्द ही सीमा अपना राजनीतिक डेब्यू करने जा रही हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) से चुनाव लड़ने का मौका मिल गया है।

सीमा हैदर की सियासत में एंट्री

पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर को लेकर कई तरह की खबरें ट्रेंड कर रही हैं। कभी उनकी फिल्म साइन करने की बात सामने आ जाती है तो अब कहा जा रहा है कि जल्द ही सीमा अपना राजनीतिक डेब्यू करने जा रही हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) से चुनाव लड़ने का मौका मिल गया है। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि सीमा को महिला विंग की अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बड़ी बात ये भी है कि सीमा हैदर ने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया है। अभी तक इसे लेकर कोई औपचारिक बयान तो नहीं दिया गया है,लेकिन माना जा रहा है कि सीमा जल्द ही अपना सियासी डेब्यू करने जा रही हैं। अभी के लिए पार्टी को बस इस बात का इंतजार है कि सीमा को जल्द से जल्द भारतीय जांच एजेंसियों से क्लीन चिट मिल जाए। असल में सीमा क्योंकि अवैध तरीके से भारत आई है, ऐसे में उससे एटीएस द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। उसी वजह से अभी तक उसे भारत की नागरिकता भी नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर एक बार नागरिकता मिल जाती है, उस स्थिति में रामदास आठवले की पार्टी तुरंत सीमा को RPI में शामिल कर लेगी। सीमा हैदर की बात करें तो वो पाकिस्तान से भारत आई थी। पहले वो दुबई गई, वहां से नेपाल, फिर वहां पर सचिन से शादी और उसके बाद अवैध तरीके से भारत में एंट्री की गई। सीमा से यूपी एटीएस की कई घंटे की पूछताछ हो चुकी है। कुछ दिन पहले तक तो सीमा को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। यहां तक कहा गया था कि उसके घर पर राशन की कमी हो गई है। कोई भी घर के बाहर नहीं जा पा रहा था, ऐसे में काम धंधा ठप पड़ गया था। लेकिन अब फिर सीमा और सचिन की किस्मत पलटी है। एक तरफ सीमा को फिल्म का ऑफर मिला है तो दूसरी तरफ राजनीति में जाने का भी मौका मिल गया है।

