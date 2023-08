‘लप्पू सा सचिन है, झींगुर सा…’ बोलने वाली मिथिलेश के खिलाफ आज महापंचायत, सीमा हैदर के ‘पति’ को इंसाफ दिलाने पर चर्चा

सीमा हैदर जब पाकिस्तान से भारत आई थी, तब सचिन मीणा को लेकर मिथिलेश भाटी ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि जो तुरंत ही वायरल हो गई। लप्पू और झींगुर दो ऐसे शब्द रहे जो सीधे ट्रेंड कर गए और इन पर कई गाने भी बना दिए गए।

मिथिलेश की बढ़ने वाली है मुश्किल

