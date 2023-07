Seema Haider: सीमा हैदर का पाकिस्तानी सेना से है कनेक्शन? पति गुलाम हैदर ने किया सनसनीखेज खुलासा

Seema Haider: गुलाम ने खुलासा करते हुए कहा कि सीमा का भाई आसिफ और चाचा दोनों पाक आर्मी में हैं। उसका भाई आसिफ कराची में तैनात है।

Seema Haider: पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन मीणा (फोटो सोर्स: PTI)

Seema Haider: पबजी खेलते हुए इश्क और फिर प्रेमी को पाने के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अब सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। सोमवार को यूपी एटीएस ने सीमा हैदर उसके प्रेमी सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ की थी। मगंलवार को भी सीमा हैदर से पूछताछ की गई। जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए नहीं आई है। हालांकि इन सबके बीच सीमा ने इन सब बातों से इनकार किया है। इसी बीच सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ‘आज तक’ न्यूज चैनल से बात करते हुए बड़ा खुलासा किया है। गुलाम हैदर ने बताया कि सीमा ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मेरे साथ भागकर शादी की थी। सीमा ने अपने घर वालों से कहा था कि गुलाम मुझे खुश रखेगा। गुलाम ने आगे सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि सीमा का भाई आसिफ और चाचा दोनों पाक आर्मी में हैं। उसका भाई आसिफ कराची में तैनात है, जबकि उसके चाचा इस्लामाबाद में किसी अच्छे पद पर हैं। उसके भाई आसिफ से मेरी बातचीत होती है। इससे पहले एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में गुलाम हैदर ने कहा था कि मैं सीमा से आज भी उतना ही प्यार करता हूं। मैं यही चाहूंगा कि वो वापस आ जाए। उसकी अपनी पत्नी सीमा हैदर से यह अपील है। उन्होंने कहा कि वह अब भी सीमा से उतना ही प्यार करते हैं। गुलाम ने कहा कि वह अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि सीमा उनके पास वापस आ जाए। गुलाम ने अपने इंटरव्यू में कहा, ‘आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। अगर वहां आपको कुछ होता है, तो जरा सोचिए कि हमारे बच्चों का क्या होगा। जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए उनकी खातिर, कृपया वापस आ जाएं।’ उन्होंने आगे कहा कि मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूं और करता रहूंगा। मुझे बच्चों और तुम्हारी बहुत याद आती है। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा और हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे।’ गुलाम हैदर ने मोहसिन नाम के पाकिस्तानी पत्रकार से बात करते हुए सीमा की वापसी की अपील की थी। उसने कहा कि अगर वह पाकिस्तान में असुरक्षित महसूस करेगी तो वह उसे और बच्चों को अपने साथ सऊदी ले जाएगा और वहीं बस जाएगा। बता दें, सीमा हैदर का पति गुलमा सऊदी में रहता है।

