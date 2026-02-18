सीमा हैदर छठी बार मां बन गई हैं, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। 11 महीने पहले उनके घर में एक बेटी की किलकारी भी गूंजी थी। बताया जा रहा है कि ग्रेनटर नोएडा के एक अस्पताल में सीमा ने बेटे को जन्म दिया है। अस्पताल के मुताबिक बच्चा और मां दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि सीमा साल 2023 से ही ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में आई थीं। 11 महीने पहले उन्होंने एक बेटी को भी जन्म दिया था, सचिन मीणा के साथ यह उनका दूसरा बच्चा है। इससे पहले 2014 में सीमा की गुलाम हैदर से शादी हुई थी, उस निकाह से उन्हें 4 बच्चे हैं। भारत आने के बाद उन्होंने सचिन मीणा से शादी की और अब उनके दो बच्चे हैं।

सीमा हैदर और सचिन मीणा की जोड़ी पूरे समय सोशल मीडिया पर छाई रहती है, उनकी चर्चा कई मौकों पर हो चुकी है। सीमा ने जिस तरह से हिंदू धर्म को अपनाया है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कई पूजा के वीडियो डाले हैं, हर कोई हैरान है। सीमा और सचिन को देश में कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान में भी विवाद दिखा है। सीमा का पहला पति गुलाम तो लगातार नाराजगी व्यक्त करता रहता है।

वैसे एक और सवाल कई बार आता है- क्या सीमा हैदर को भारत छोड़ पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा भारतीय है, वो भारतीय मीणा की मां है। भारत में उसका पति है। ससुराल है, शादी हुई है। रीति-रिवाज, परंपराओं और सनातन धर्म के अनुसार रह रही है। ऐसे उसका पाकिस्तान जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। एपी सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार, गृह मंत्रालय और एटीएस को सौंप चुकी है।

