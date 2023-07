राशन के लिए तरस रही पाकिस्तानी सीमा… तोहफों की झड़ी देखती भारतीय अंजू, सेम सी दिख रहीं दो लव स्टोरी के अंजाम अलग कैसे

सीमा हैदर और अंजू की कहानी

भारत में कहने को कई मुद्दे इस समय प्राथमिकता में होने चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई से लेकर अर्थव्यवस्था तक, कई मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन भारत में इस समय दो चीजें सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं- एक सीमा हैदर और दूसरी अंजू। एक पाकिस्तान से भारत आई, एक भारत से पाकिस्तान गई। दोनों ने अपने पति को छोड़ा, दोनों ने प्यार के लिए सरहद पार की, लेकिन अंजाम एकदम अलग चल रहा है। एक शक के घेरे में है, लगातार सवाल-जवाब का सामना कर रही है, तो वहीं दूसरी को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, घर बैठे-बैठे सैलरी देने की बात हो रही है। सीमा हैदर को पबजी खेलना पसंद था, उसी गेम को खेलते-खेलते सचिन मीणा से जान-पहचान हुई। उस जान-पहचान ने एक दोस्ती का रूप लिया और फिर प्यार हो गया। फिर उस प्यार में सीमा ने सचिन से शादी करने की ठानी, साथ में रहने की कसमें खालीं। इसके बाद सीमा पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल में शादी की और फिर भारत में अवैध तरीके से एंट्री। सीमा केस में बड़ी बात ये है कि उसके पास कोई वीजा नहीं था, दस्तावेज नहीं थे, बस 5 पासपोर्ट, 5 फोन और कई आधार कार्ड मिले। इसी वजह से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर विवादों में आ गई, जांच एजेंसियों ने उससे पूछताछ की, कई सवाल दागे। इसके ऊपर सीमा ने जिस तरह से हिंदू धर्म अपना लिया, जिस तरह से मांग में सिंदूर और नॉन वेज खाना छोड़ दिया, इसने भी सभी का ध्यान खींचा। इस केस में दो थ्योरियां चलीं- सीमा जासूस है और दूसरी सीमा ने प्यार के लिए सारी हदें पार कर दीं। अब आजतक की खबर के मुताबिक इस समय सीमा हैदर और सचिन मीणा के पास खाने के लाले पड़ गए हैं। जांच एजेंसियां क्योंकि पूछताछ कर रही हैं, ऐसे में दोनों घर छोड़ कही नहीं जा सकते हैं। इसी वजह से काम-धंधा ठप पड़ चुका है और कमाई का कोई जरिया नहीं दिख रहा। यानी कि शुरुआत में सुर्खियां बटोरने वाली सीमा हैदर अब परेशान और बेबस हो गई है। अब ये सीमा हैदर की कहानी थी जिसने प्यार के लिए किया तो काफी कुछ, लेकिन क्योंकि कानून तोड़ा, फर्जी दस्तावेज तैयार किए, ऐसे में उसका अंजाम अर्थ से फर्श तक जैसा रहा। लेकिन राजस्थान की रहने वाली अंजू का मामला कुछ अलग है। कहने को उसने प्यार की खातिर भारत से पाकिस्तान तक का सफर तय किया है, लेकिन उसने कोई कानून नहीं तोड़ा, अवैध तरह से दूसरे देश में एंट्री नहीं की। इसी वजह से पाकिस्तान जाकर भी वो खुश दिखाई पड़ रही है, उसकी तरफ से सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं।

