कोरोना का कहर जिस तरह से अपना रंग दिखा रहा है उसने लोगों को फिर से एक बार खौफजदा कर दिया है। लॉकडाउन की आशंका के मद्देनजर महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। लोग कैसे भी करके अपने घर जाने की फिराक में हैं, लेकिन रेलवे का तर्क है कि ये सामान्य भीड़ है। कन्फर्म टिकट वालों को ही यात्रा की अनुमति दी जा रही है।

सेंट्रल रेलवे के चीफ पीआरओ का कहना है कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य बात है। फिलहाल हम रेगुलर के अतिरिक्त 106 अतिरिक्त ट्रेन चला रहे हैं। बेवजह की भीड़भाड़ से बचने के लिए टिकटों की सेल छह स्टेशनों पर पूरी तरह से पबंद कर दी गई है। उनका कहना है कि रेलवे स्थिति पर नजर रखे है। हालात को देख फैसला ले रहे हैं।

It's a normal rush, nothing to panic about. Besides regular trains, we're running 106 additional trains. Only passengers with confirmed tickets will be allowed to travel, ticket sale at 6 stations closed to avoid unnecessary rush: Chief PRO, Central Railway pic.twitter.com/7ZiWHohkpJ

— ANI (@ANI) April 13, 2021