Jammu-Kashmir News: जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सों ने धमकी दी है कि अगर बीजेपी नेता अरविंद गुप्ता हालिया दौरे के दौरान उनके खिलाफ कथित तौर पर इस्तेमाल की गई अपमानजनक और अनादरपूर्ण भाषा के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगी।

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को संबोधित एक ज्ञापन में, 131 नर्सों ने घटना के वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की भी मांग की।

जम्मू पश्चिम के विधायक द्वारा सोशल मीडिया पर माफी मांगने और इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए नर्सों ने कहा कि अगर 18 मई तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो वे अस्पताल कर्मचारियों की गरिमा, सुरक्षा और संरक्षण के समर्थन में विरोध/हड़ताल करने के लिए मजबूर हो सकती हैं।

इस ज्ञापन की प्रतियां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा (जो भाजपा से हैं) सहित अन्य लोगों को भी भेजी गई हैं। अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार, यह घटना गुरुवार को हुई, जब जम्मू नगर निगम के एक पूर्व पार्षद को कुछ लोग सुबह लगभग 11 बजे पैर में फ्रैक्चर के साथ जीएमसी के इमरजेंसी सेक्शन में लाए। कर्मचारियों के मुताबिक, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया और टूटी हुई हड्डी को वापस उसकी सही जगह पर बिठा दिया।

शिकायत में क्या कहा गया?

विधायक के समर्थकों द्वारा कथित तौर पर शूट किए गए और बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो का हवाला देते हुए, शिकायत में बताया गया कि नर्सों ने गुप्ता को गुड मॉर्निंग कहा। उन्होंने कथित तौर पर जवाब दिया, “यह मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या होता है, यह गप्पे मारने के लिए थोड़ी रखी हुई है हमने यहां पे।” MLA ने फिर नर्सिंग स्टेशन पर रखी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, “यह कोई बैठने की जगह है जहां पे, उठाओ कुर्सियां यहां से सारी। देखो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।”

नर्सों ने बीजेपी विधायक की उन टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई, जो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों, मरीजों, उनके साथ आए लोगों और अन्य लोगों की मौजूदगी में की थीं। नर्सों ने इन टिप्पणियों को नर्सिंग स्टाफ के लिए बेहद अपमानजनक, शर्मनाक और मनोबल गिराने वाला बताया, जबकि यह स्टाफ़ बिना थके और पूरी लगन के साथ अपनी सेवाएं देता रहता है।

नर्सों के ज्ञापन में कहा गया है कि इस तरह की धमकी भरी भाषा से स्टाफ के मन में अपमानित होने का डर पैदा हो गया है। इसमें आगे कहा गया है कि इस संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी जगह कड़ी मेहनत, अपनी काबिलियत और पेशेवर योग्यताओं के दम पर बनाई है, और वे सम्मान और इज्जत के हकदार हैं।

विधायक और समर्थकों ने बेवजह हंगामा किया

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि विधायक और उनके समर्थकों ने अस्पताल के माहौल में बेवजह का हंगामा और अफरा-तफरी मचाई। इसमें जोर देकर कहा गया है कि जन प्रतिनिधियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे मर्यादा बनाए रखेंगे और सार्वजनिक संस्थानों की गरिमा का मान रखेंगे।

इस ज्ञापन में यह भी बताया गया कि इमरजेंसी सेक्शन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह से मना है। ज्ञापन में कहा गया कि इसी इमरजेंसी सेक्शन और इसी नर्सिंग स्टाफ ने कोविड महामारी के दौरान बहुत हिम्मत और कुशलता से काम किया था और बेहद मुश्किल हालात में अनगिनत गंभीर मरीजों को संभाला था।

इसमें यह भी जोड़ा गया कि उन्होंने पूरी लगन और पेशेवर तरीके से बड़े पैमाने पर ट्रॉमा के मामले और आपदा की स्थितियों को भी संभाला था, जिनमें चिशोटी में बादल फटने जैसी घटनाएं, ऑपरेशन सिंदूर और कई दूसरी इमरजेंसी शामिल हैं।

विधायक अरविंद गुप्ता ही मरीज को लाए थे

गुप्ता ने अस्पताल के अधिकारियों के समझाने पर बाद में सोशल मीडिया साइटों से वीडियो हटा लिया और कहा कि वह मरीज को अस्पताल लेकर आए थे। विधायक ने कहा, “जब हम मरीज को स्ट्रेचर पर इमरजेंसी वार्ड में ले जा रहे थे, तो मैंने वहां बैठे नर्सिंग स्टाफ से मरीज की देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इसके बजाय मुझे फाइल लाने के लिए कहा।” उन्होंने यह भी पूछा कि फाइल या मरीज की देखभाल में से क्या अधिक महत्वपूर्ण था।

उन्होंने कहा, “मैं चुप नहीं रह सकता और मरीजों के कल्याण के मामले में कोई समझौता नहीं करूंगा। उन्हें अलविदा कहने का कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय, उन्हें मरीज की देखभाल करनी चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।”

जम्मू-कश्मीर में लोग अपने बच्चों को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं

जम्मू-कश्मीर में नशे की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग खुद अपने बच्चों को गिरफ्तार करने की मांग लेकर उपराज्यपाल के दफ्तर पहुंच रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि यह स्थिति समाज की गहरी चिंता और बेबसी को दिखाती है। पढ़ें पूरी खबर…