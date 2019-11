घायल बंदर की मदद के लिए मेनका गांधी ने भेजी गाड़ी, लोग करने लगे सुषमा स्वराज से तुलना

बीजेपी सांसद मेनका गांधी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उनका एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और यजर्स उनकी तुलना भारतीय महिला राजनीतिज्ञ और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से कर रहे हैं। मेनका गांधी, संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र चलाती हैं। उन्होंने सोमवार को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने दिल्ली में सड़क के किनारे पड़े एक घायल बंदर की जान बचाने की अपील करते हुए पशु देखभाल केंद्र से एक गाड़ी भेजने की बात कही थी।

दरअसल दिल्ली की सड़क के किनारे मेनका ने एक घायल बंदर को देखा जिसे देखकर उनका दिल पसीजा और उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए तत्काल कर रेस्क्यू टीम को सूचित किया। भारती जैन नाम की एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट कर मेनका गांधी को टैग करते हुए लिखा- इस बंदर की हालत बहुत ही खराब है। कृप्या एनजीओ या एनीमल राइट्स वाले कोई भी इसकी मदद करें। यह रायसीना रोड पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली के पास है।

Thank you for tagging me. I’m sending a car right now to have him sent to Sanjay Gandhi Animal Care Centre for treatment. The car will be there in a few minutes. https://t.co/x5JxM0RaOl

— Maneka Sanjay Gandhi (@Manekagandhibjp) November 18, 2019