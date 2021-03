जम्मू-कश्मीर के सोपोर के तुज्जर इलाके में मंगलवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षाकर्मियों ने अल-बद्र चीफ गनी ख्वाजा गनी ख्वाजा को मार गिराया। कश्मीर के आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि इस दौरान मौके से हथियारों और गोला-बारूद सहित भारी मात्रा में अन्य हथियार बरामद हुए हैं।

Sopore police killed Al-Badre Chief Ganie Khwaja (in pic) in an encounter just now. A big success: IGP Kashmir Vijay Kumar pic.twitter.com/31PFqjFDMA

— ANI (@ANI) March 9, 2021