जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार को हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दो मजबूरों की मौत के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आतंकी हमले के बाद ताजा अपडेट यही है कि सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा करते हुए पुलिस डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात और सीनियर सुरक्षा अधिकारियों से बात की और सर्च ऑपरेशन को और तेज करने के निर्देश दिए।

ईंट के भट्टे पर आतंकियों ने मजदूरों पर की फायरिंग

बता दें कि यह हमला शुक्रवार शाम करीब 8:30बजे कुलगाम के केल्लम इलाके में हुआ। द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। इस हमले में दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। आतंकियों ने एक ईंट के भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया। मारे गए दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के थे।

मारे गए मजदूर छत्तीसगढ़ के थे

मरने वालों की पहचान दीपक रात्रे (24) और बोपिंदर (28) के तौर पर हुई है। दीपक की हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही मौत हो गई, जबकि बोपिंदर को पहले GMC अनंतनाग ले जाया गया और बाद में सौरा के SKIMS हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद देगी।