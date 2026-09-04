जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के जंगल में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। चिनार कॉर्प्स ने X पोस्ट पर इस ऑपरेशन की जानकारी दी है।
चिनार कॉर्प्स के मुताबिक, बडगाम जिले में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और श्रीनगर सीआरपीएफ ने कल ही ऑपरेशन अशदार शुरू किया था।
गुरुवार शाम को शुरू किया था सर्च ऑपरेशन
खुफिया जानकारी के आधार पर, सुरक्षा बलों ने बडगाम के अशदार गली इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें वार्निंग दी, वार्निंग देने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जबरदस्त मुठभेड़ हुई। सुरक्षाबलों को यहां एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है। जिसके लिए अभी सर्च ऑपरेशन जारी है।
एके राइफल बरामद हुई
इस दौरान एक आतंकवादी मारा गया और एक AK राइफल व जंग से जुड़ी अन्य सामग्री बरामद की गई। यह मुठभेड़ घाटी में कई महीनों बाद घटी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार शाम को सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि आतंकियों के एक ग्रुप पुलवामा जिले के पाखेरपोरा से बडगाम के यूसमर्ग की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
चिनार कॉर्प्स ने X पर बताया कि पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और श्रीनगर की CRPF टुकड़ी ने बडगाम जिले के अशदार गली में जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। गुरुवार शाम को जवानों ने इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी, इसके बाद उन्हें वार्निंग दी गई और सरेंडर करने को कहा। लेकिन आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया जबकि दूसरे की तलाश जारी है।