Jammu-Kashmir News: जम्मू और कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश में एक 75 साल की महिला को आखिरकार उसके परिवार से मिला दिया। वह करीब 11 सालों से लापता थी। यह महिला उत्तर प्रदेश के ध्वज गांव की रहने वाली है। पुलिस के अनुसार, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उत्तर प्रदेश से ट्रेन और अन्य परिवहन साधनों से होते हुए कुछ समय बाद जम्मू -कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ पहुंची। तब से वह सुरनकोट में भटक रही थी।

हालांकि, जब वह इस महीने की शुरुआत में सुरनकोट तहसील के ऊपरी इलाकों में स्थित हरि मरहोत गांव पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने उसके बारे में पुलिस को सूचना दी। सुरनकोट के एसएचओ आबिद बुखारी पुलिस टीम की मदद से घटनास्थल पर पहुंचे और महिला को पुलिस स्टेशन ले आए और उसे कपड़े मुहैया कराए। हालांकि, वह अपने परिवार के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ रही।

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एसएचओ ने शब्दों को गूगल में किया सर्च

पुलिस ने बताया कि लगातार कोशिशों के बाद, जब उससे उसके घर के बारे में पूछा गया तो उसने आखिरकार दो शब्द कहे, द्वज और बुड्डू। एसएचओ ने इन नामों को गूगल पर सर्च किया और पाया कि द्वज नाम की दो जगह हैं, एक राजस्थान में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। यह पता लगाने के लिए कि वह किस द्वज की बात कर रही थी, आबिद ने नक्शों में दी गई दोनों द्वजों के आसपास के जगहों के नाम नोट करने शुरू किए। अधिकारियों ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ जगहों के नाम पहचान लिए, जिससे पुलिस को उसके गृहनगर का पता लगाने में मदद मिली।

आखिरकार जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसके परिवार का पता लगाने में मदद के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया। जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके परिवार का पता लगाया, तो पता चला कि उसका नाम “बुड्डू” था। परिवार को जब उसके ठिकाने का पता चला तो वे सुरनकोट पहुंचे। पुलिस ने बताया कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद महिला को उसके परिवार को सौंप दिया गया।