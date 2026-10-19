रविवार रात को करीब 11 बजे पंजाब में एक बस पर कुछ लोगों ने पत्थर से हमला कर दिया। यह घटना लुधियाना जिले के खन्ना इलाके के पास दोराहा कस्बे में हुई। इससे ठीक पहले हरियाणा के करनाल जिले में शनिवार को श्रीनगर जा रही एक बस पर भी पत्थर फेंके गए थे।

खन्ना पुलिस ने बताया कि ‘स्टार वर्ल्ड वेंचर्स’ ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस की खिड़की पर एक पत्थर फेंका गया। पुलिस ने बताया कि बस दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है।

खन्ना के पुलिस अधीक्षक (इन्वेस्टिगेशन) राकेश कुमार यादव ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “घटना की जानकारी मिलते ही, पुलिस की एक जिप्सी को बस के साथ भेजा गया ताकि उसे खन्ना पुलिस के अधिकार क्षेत्र से सुरक्षित बाहर भेजा जा सके। बस की खिड़की के शीशे पर एक पत्थर लगा था। कोई घायल नहीं हुआ है। हम संदिग्धों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं।”

एसपी ने कहा कि यह बस उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी की है जिस पर हरियाणा के करनाल जिले में हमला हुआ था, इसलिए हम जांच कर रहे हैं कि क्या दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इसे लेकर दोराहा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।

‘पथराव में कोई घायल नहीं हुआ’

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए बस ड्राइवर इश्फाक अहमद सोफी ने बताया, “हम शाम 4 बजे दिल्ली से चले थे। बस में लगभग 35 यात्री सवार थे। हम रात के खाने के लिए हरियाणा के अंबाला में रुके थे, और तब सब कुछ ठीक था। इसके बाद हम पंजाब में दाखिल हुए। जब ​​हम दोराहा के पास पहुंचे, तो बस पर तीन पत्थर फेंके गए। मैंने तुरंत बस रोक दी। मैं घबरा गया था क्योंकि यात्रियों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। बस की एक खिड़की टूट गई लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ।”

इश्फाक अहमद सोफी ने बताया, “खन्ना पुलिस ने लगभग 20 किलोमीटर तक हमें सुरक्षित पहुंचाया और हम यात्रा जारी रख सके।” उन्होंने आगे कहा, “हमारी बस में सिर्फ कश्मीरी ही नहीं, बल्कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोग भी रोजाना श्रीनगर का सफर करते हैं।”

पहले कभी ऐसा नहीं हुआ

सोफी ने बताया कि ‘स्टार वर्ल्ड वेंचर्स’ के मालिक कश्मीर के आदिल भट्ट हैं और उन्होंने लगभग दो महीने पहले श्रीनगर से दिल्ली के लिए लग्जरी बस सेवा शुरू की थी। सूफी ने कहा, “यह एक नई ट्रांसपोर्ट फर्म है, लेकिन हमें पहले कभी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।”

कश्मीरियों के प्रति नफरत क्यों?

इस बीच, जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने पंजाब के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक से उपद्रवियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की अपील की है।

नासिर ने ‘X’ पर लिखा, “कश्मीरियों के प्रति यह नफरत क्यों? कश्मीर के लोगों को देश के अलग-अलग हिस्सों में यात्रा करते समय अपनी सुरक्षा को लेकर डर क्यों होना चाहिए?” नासिर ने पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी से आग्रह किया है कि वे घटना का तुरंत संज्ञान लें, इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, दोषियों की पहचान करें और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें।

हरियाणा में क्या हुआ था?

शनिवार को करनाल में दो लोगों ने श्रीनगर जा रही एक बस पर पथराव किया और ड्राइवर को आतंकवादी कहा था। इस घटना में कश्मीर के कम से कम चार यात्री घायल हो गए। यह बस रविवार देर शाम को श्रीनगर पहुंची थी।

उमर अब्दुल्ला ने की थी हमले की निंदा

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। वहीं, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वहीद पारा ने कहा कि नफरत की वजह से आम कश्मीरी असुरक्षित हो गए हैं।

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राष्ट्रीय राजधानी में लागू किए गए कड़े सुरक्षा उपायों पर टिप्पणी करते हुए जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि कश्मीर मॉडल को दिल्ली में लागू किया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।