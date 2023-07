ज्योति मौर्य ने सही में अपने पति को धोखा दिया या नहीं? कहानी के दोनों VERSION यहां जानिए

ज्योति मौर्य वाले मामले की पूरी कहानी

सोशल मीडिया की दुनिया में इस समय एक सवाल सभी के मन में चल रहा है- ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा क्यों दिया? कहने को ये एक परिवार का मामला है, लेकिन लोगों को अचानक से इस बात में ज्यादा दिलचस्पी आ गई है कि आखिर ज्योति और आलोक के बीच में ऐसा क्या हुआ? ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसका असर दूसरे लोगों पर पड़ रहा है। खबरें आ रही हैं कि कुछ पतियों ने ये कहकर अपनी पत्नियों की पढ़ाई रुकवा दी कि उन्हें भी धोखा दिया जा सकता है। अब जब विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इस कहानी के दोनों पक्ष सही तरह से समझना जरूरी हो जाता है। ज्योति मौर्य वाले मामले में कुल 3 किरदार हैं- किरदार नंबर 1- खुद ज्योति मौर्य….किरदार नंबर 2- ज्योति का पति आलोक मौर्य… किरदार नंबर 3- वो मनीष जिसे ज्योति का आशिक बताया जा रहा है। अब आलोक मौर्य का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को शादी के बाद भी पढ़ने का मौका दिया। उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, फिर भी पैसों का जुगाड़ किया और उसी वजह से साल 2015 में ज्योति मौर्य का PCS में सेलेक्शन हो पाया। बड़ी बात ये है कि उस समय ज्योति ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट पति आलोक मौर्य और अपने ससुर को दिया था। अब यहां तक तो सही चल रहा था। ज्योति ने साल 2015 में ही जुड़वा बेटियों को जन्म भी दिया था, ऐसे में उनकी एक खुशहाल फैमिली थी जहां पर पति सपोर्टिंग था, ससुर भी साथ देता था और बच्चे भी प्यार करने वाले थे। लेकिन ठीक पांच साल बाद इस खुशहाल परिवार में एक शक ने विवादों की ऐसी दरारें पैदा कर दीं कि रिश्ते बिगड़ते चले गए। आलोक मौर्य के मुताबिक 21 दिसंबर, 2022 को ज्योति घर से मीटिंग की बात बोलकर निकली थी। उसने चुप चाप ज्योति का पीछा किया और पाया कि दोनों ज्योति और मुनीष एक ही होटल रूम में साथ मौजूद थे, यानी कि आलोक के मन में शक पैदा हो चुका था। उसे लगा जिस पत्नी को शादी के बाद पढ़ाया, जिस पत्नी को अधिकारी बनाया, उसने उस प्यार का ये सिला दिया।

