शनिवार को उत्तरप्रदेश के गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के नामांकन के दौरान भाजपा और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सपा के एक कार्यकर्ता की जमकर पिटाई कर दी। दोनों दलों के बीच हुए बवाल के कारण सपा के प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाए। जिसके कारण भाजपा प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोरखपुर के कलेक्टर कार्यालय के पास दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। झड़प के दौरान दोनों दलों के नेताओं के बीच भयंकर मारपीट हुई। भाजपा कार्यकर्ता नामांकन कराने जा रहे सपा प्रत्याशी को भी रोकने लगे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य की भी पिटाई कर दी।

#WATCH | Scuffle breaks out between BJP and SP workers during the filing of nominations for district panchayat president at Gorakhpur Collectorate.

(Note: Strong Language) pic.twitter.com/MI5IZv5enm

— ANI UP (@ANINewsUP) June 26, 2021