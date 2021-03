मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो के मालिक की मौत, शव बरामद

पिछले दिनों उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर से बाहर बरामद की गयी स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक का शव मुंबई के कलावा इलाके से बरामद किया गया है। बीते 25 फ़रवरी को मुकेश अंबानी के घर से बाहर से स्कॉर्पियो को बरामद किया गया था। गाड़ी से जिलेटिन की करीब 20 छड़ें भी बरामद की गयी थी। हालाँकि मुंबई पुलिस अभी भी इस घटना की जांच कर रही है।

मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद की गयी स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक का शव मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक मनसुख हीरेन कल रात 9 बजे घर से निकले थे। जिसके बाद वह लापता हो गए थे। खाड़ी के पास से उनका शव बरामद किया गया है। ठाणे के डिप्टी पुलिस आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि मनसुख हीरेन ने कलावा खाड़ी में कूदकर खुदकुशी कर ली है।

The body of one Mansukh Hiren whose car was found outside Mukesh Ambani’s residence (with gelatin inside it), died by suicide by jumping into Kalwa creek. Accidental Death Report (ADR) registered: Thane DCP#Maharashtra

— ANI (@ANI) March 5, 2021