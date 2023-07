SCO Summit: ‘कुछ देश आतंकियों को पनाह देते हैं’, जानिए पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की बड़ी बातें

SCO Summit: भारत इस साल SCO सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

भारत कर रहा है SCO सम्मेलन की मेजबानी (Twitter/narendramodi)

इस साल भारत SCO सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। मंगलवार को SCO शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशक में SCO पूरे एशियाई क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। हमने हमारे प्रयासों को दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है, पहला वसुधैव कुटुम्बकम और दूसरा सिक्योर यानि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट व अन्य हमारे SCO का विजन हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आंतकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा करार देते हुए मंगलवार को कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों के औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं तथा SCO को ऐसे देशों की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आदि ने हिस्सा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “आंतकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़नी होगी।” Addressing the SCO Summit. https://t.co/oO9B1nnXer — Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2023 आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की बड़ी बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि SCO, यूरेशिया की शांति, समृद्धि, विकास के लिए प्रमुख मंच के रूप में उभरा है। यूरेशिया के साथ भारत के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंध हमारी साझा विरासत का जीवंत प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि SCO के अध्यक्ष के रूप में, भारत ने बहुमुखी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। भारत एससीओ के सुधार तथा आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विवादों, तनावों, महामारी से घिरे दुनिया के सभी देशों के लिए खाद्य, ईंधन, उर्वरक संकट बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी ने SCO सम्मेलन में कहा कि हमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो। आतंकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक खतरा बन गया है, इससे निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। SCO सम्मेलन में ईरान का स्वागत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “मैं इस बात को लेकर खुश हूं कि ईरान एक नए सदस्य के तौर पर एससीओ परिवार में शामिल होने जा रहा है।”

