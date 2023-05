SCO Meet in Goa: चीनी विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर ने की द्विपक्षीय बैठक, सीमा विवाद सहित इन मुद्दों पर हुई चर्चा

एस जयशंकर ने कहा कि चीनी विदेश मंत्री के साथ एससीओ, जी-20 और BRICS से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। (पीटीआई फोटो)

शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हो रही है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष किन गैंग (Chinese Foreign Minister Kin Gang) के साथ वार्ता की। इस दौरान जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद को सुलझाने और सीमा पर शांति सुनिश्चित करने के महत्व से अवगत कराया। जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के मौके पर बेनाउलिम के एक बीच रिसॉर्ट में किन गैंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। एक ट्वीट में विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) ने कहा कि बैठक में बाकी मुद्दों को सुलझाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर स्टेट काउंसलर और चीन के विदेश मंत्री किन गैंग के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। मुद्दों को हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित है।” जयशंकर ने कहा कि एससीओ, जी-20 और ब्रिक्स (Brazil, Russia, India, China, South Africa) से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पिछले दो महीनों में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच यह दूसरी मुलाकात थी। चीनी विदेश मंत्री मार्च में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह Defence Minister Rajnath Singh) ने अपने चीनी समकक्ष ली शांगफू से एक बैठक में कहा था कि चीन द्वारा मौजूदा सीमा समझौतों का उल्लंघन करने से दोनों देशों के बीच संबंधों में थोड़ी कटुता आई है। उन्होंने यह भी कहा था कि सीमा से संबंधित सभी मुद्दों को नियमों के अनुसार हल किया जाना चाहिए।

