जस्टिस केएम जोसेफ का सुप्रीम कोर्ट जज बनना तय! कोलेजियम में बनी आम सहमति, केंद्र की आपत्तियां दरकिनार

उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केएम. जोसेफ का सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की संभावना बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में इस मसले पर शुक्रवार (11 मई) को व्यापक विचार-विमर्श हुआ। इसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ शीर्ष अदालत के चारों वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने शिरकत की। तकरीबन एक घंटे तक चली बैठक में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर जस्टिस जोसेफ के नाम को फिर से केंद्र के पास भेजने को लेकर सैद्धांतिक तौर पर आम सहमति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के मौजूदा प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार किसी भी जज के नाम को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकती है। लेकिन, कोलेजियम द्वारा दोबारा से उसी जज के नाम की सिफारिश करने की स्थिति में सरकार के पास उसे स्वीकृत करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। ‘बिजनेस स्टैंडर्ड’ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर जस्टिस जोसेफ के साथ कुछ अन्य जजों के नाम की भी संस्तुति की जाएगी। कोलेजियम में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम जज भी शामिल होते हैं। मौजूदा समय में कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस जे. चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल हैं। बता दें कि जनवरी में सार्वजनिक तौर पर प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी बात कहने वालों में जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस गोगोई, जस्टिस लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल थे।

The Supreme Court collegium unanimously agrees to reiterate Uttarakhand High Court Chief Justice KM Joseph's name for Supreme Court judge pic.twitter.com/TDaCjRylr7

