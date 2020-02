कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने AICTE / UGC द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों में बीए, बीटेक, लॉ और अन्य विषयों की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए Numero YONO क्विज के आयोजन की घोषणा की है। फरवरी 24 से पांच मार्च तक इस क्विज का आयोजन होगा। यह 17 शहरों में आयोजित किया जाएगा। जिसमें करेंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान आदि से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।

न्यूमेरो योनो का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने के अवसर के साथ भारत के प्रतिभाशाली लोगोंको प्रोत्साहित करना है।यह प्रतियोगिता दो चरणों में चलती है – रिजनल, और सेमीफाइनल और फाइनल राउंड।

Phase 1 of the regional rounds of #NumeroYONO2020 by #YONOSBI starts on the 24th of February 2020, at #Thiruvananthapuram! Don’t miss the chance to compete for scholarships and much more. For more details, please visit https://t.co/CGwGq3JkAl#JustQuizIt #QuizContest pic.twitter.com/ahTWYi33IX

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) February 21, 2020