SBI दे रहा मौका, जीत सकते हैं Hyundai Santro कार, जानें क्या है तरीका

SBI: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है। एसबीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अगर ग्राहक एसबीआई के YONO एप से हुंडई VENUE को बुक करते हैं तो उन्हें हुंडई Santro कार जीतने का मौका मिल सकत है।

यही नहीं इसके साथ बैंक आपको आकर्षक ऑटो लोन भी बेहद ही किफायती ब्याज दर में उपलब्ध करवाएगा। यह ऑफ 30 जून 2019 तक के लिए ही अप्लाई होगा। बता दें कि YONO एसबीआई का डिजिटल एप है। इसके जरिए ग्राहकों को विभिन्न तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है।

कैसे करें अप्लाई?

यूजर्स को सबसे YONO एप को डाउनलोड करना होगा उसके बाद इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े पासवर्ड और रिफरल कोड डालना होगा।

इसके बाद आप हुंडई VENUE को बुक कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी डिटेल नहीं है तो भी आप इस ऑफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप डाउनलोड करने के बाद अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स एप में फीड करना पड़ेगा। इसके बाद कार बुक करने पर आपको हुंडई Santro जीतने का मौक मिल सकता है।

Get the first made in India connected SUV! Book the Hyundai VENUE on #YONOSBI and stand a chance to win a Hyundai Santro. Download: https://t.co/yjDSsjkoWj#SBI #StateBankofIndia #YONOSBI #AutoMall #Hyundai #HyundaiVenue #AutoLoan #CarLoan #Offer #Deal #Discount pic.twitter.com/Kp49bR37oH

