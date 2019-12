Savarkar, Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही एक चुनावी रैली में ‘रेप इन इंडिया’ कहा था। इस बयान पर बीजेपी राहुल से मांफी की मांग कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने फिर कांग्रेस की रैली में कहा कि मैं माफी नहीं मांगूगा। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राहुल राफेल के मुद्दे पर पहले मांफी मांग चुके है। अब यह उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है।

सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा: बता दें कि राहुल के मांफी मांगने से मना करने पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि, ‘जहां तक राहुल गांधी के माफी मांगने का सवाल है, तो उन्होंने पहले भी राफेल मुद्दे पर कुछ दावे किए थे जो गलत निकले और बाद में इसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ी। त्रिवेदी ने कहा है कि साथ ही आरएसएस पर अपनी टिप्पणी के लिए वह अदालती मामले का सामना कर रहे हैं। राहुल पहले बचकाने बयान देते है और फिर माफी मांगने से इनकार करते है। यह अब उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है’।

Sudhanshu Trivedi,BJP MP: As far as apologising is concerned,Rahul Gandhi also made certain claims on Rafale issue&apologised for it later.He is also facing court case for his comments on RSS. It’s a part of his personality,to make childish statements&then refusing to apologise. https://t.co/Q18DVDJSMr pic.twitter.com/raNeuAvp4M

— ANI (@ANI) December 14, 2019