नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता छगन भुजबल ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर उनका बचाव किया। उन्होंने कहा, “जब बड़े व्यक्तित्व की बात होती है तो हर कोई हर चीज पर सहमत नहीं होता है। सावरकर पर राहुल की अपनी सोच है।” छगन भुजबल का बयान राहुल गांधी के बयान के एक दिन बाद आया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सावरकर की आलोचना करती रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के साथ सरकार बनाई शिवसेना इस पर अलग रुख रखती है।

दिल्ली की रैली में राहुल गांधी ने दिया था बयान : राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली के रामलीला मैदान पर आयोजित कांग्रेस रैली में कहा था “मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी है। और मैं सच बोलने पर माफी नहीं मांगूंगा।” एनसीपी नेता छगन भुजबल ने पूछा कि क्या सावरकर के सभी विचारों को बीजेपी स्वीकार करती है। बताया, “सावरकर ने कहा था कि गाय हमारी माता नहीं है, जबकि बीजेपी कहती है कि गाय माता है।” पूछा कि क्या बीजेपी सावरकर के इस ज्ञानवादी सोच को मानती है। कहा कि बीजेपी इसको नहीं मानती है।

महाराष्ट्र सरकार में उभर सकते हैं वैचारिक मतभेद : अब सावरकर मुद्दे पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की साझेदारी से बनी तीन दलों की महाराष्ट्र सरकार में जल्द ही वैचारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एनसीपी नेता अजित पवार से जब पूछा गया कि क्या सावरकर मुद्दे से महा विकास अघाड़ी गठबंधन पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो उन्होंने कहा, “शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और एनसीपी नेता अजित पवार काफी समझदार और परिपक्व हैं। वे इस पर सही रास्ता निकाल लेंगे।”

Chhagan Bhujbal, NCP: When it comes to big personalities, not everyone agrees on everything. Rahul ji has his own thoughts about Savarkar. Savarkar had said cow is not our mother but BJP says it is. Savarkar’s thought was also ‘gyanvadi’ but can BJP accept it? They can’t. pic.twitter.com/xXwgOzHdZ5

